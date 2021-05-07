Відома українська співачка і DJ Анастасія Кумейко (Dj NANA), колишня солістка групи Nikita, надала нового звучання пісні відомої групи
Група GO_A, яка представлятиме Україну на "Євробаченні" вже давно виставила свою пісню "Shum", з якою вирішила відправитися на конкурс, передає Politeka.net.
Всього кілька годин тому в Instagram-групі колективу з'явилася нова версія зазначеної композиції. Реміксом займалася колишня солістка групи "Nikita" Анастасія Кумейко. (Щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки)
"Нове звучання Shum в реміксі від Dj NANA... Як вам? Пишіть в коментарях 😍", - написали автори поста.
Підросла дочка Пугачової і Галкіна викликала фурор в мережі одним кадром: «Копія матуся, така ж…»
Сумська отримала пропозицію руки та серця від відомого українця: "Яка романтика!"
Адель без макіяжу та в купальнику приголомшила зовнішністю, схуднувши на 44 кг: "Це ти!?"
Юлія "Зайка", яка вилетіла з "Холостяка", зізналася, чим хвора: "Почала прогресувати атрофія..."
Дружина продюсера "Квартал 95", розкривши декольте, без приховування показала себе справжню: "Любіть своїх дітей, але..."
Не всі прийшли в захват від почутого. Деякі писали, що композиція була "зіпсована", а також прийшли в жах.
"Жахливо, оригінал пісні шедевр, ремікс все зіпсував. Ваші пісні шедевральні в оригіналі 🙌", "Перший варіант" шуму "кращі, ніж будь-які ремікси", " добре. Але краще було б з Вітчхаусом. Музична темрява з якою доноситься чудовий фольковий вокал", " ну не знаю, оригінал - це справжній техно фолк, а цей ремікс схожий на «Казантип ремікс КЛУБ літо 2003» я б таке не слухала.", "Це КРУТО!!!🔥 🔥 🔥 ",- написали користувачі мережі.
Зазначимо, раніше GO_A довелося обрізати трек, так як він не вміщався в тимчасові рамки, необхідні пісенним конкурсом. Тоді не всім сподобалася і ця версія пісні.
Нагадаємо, що новий скандал з групою Go_A на "Євробаченні", пісня несподівано стала іншою: "поверніть все назад!"
Як повідомляла Politeka, новий скандал з групою Go_A на "Євробаченні", пісня несподівано стала іншою: "поверніть все назад!"
Також Politeka писала, що Go_A викликала фурор на" Ліпсінк батл "своїм хітом, зал сидів з відкритими ротами:" Аж мурашки..."