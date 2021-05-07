Відома українська співачка і DJ Анастасія Кумейко (Dj NANA), колишня солістка групи Nikita, надала нового звучання пісні відомої групи

Група GO_A, яка представлятиме Україну на "Євробаченні" вже давно виставила свою пісню "Shum", з якою вирішила відправитися на конкурс, передає Politeka.net.

Всього кілька годин тому в Instagram-групі колективу з'явилася нова версія зазначеної композиції. Реміксом займалася колишня солістка групи "Nikita" Анастасія Кумейко. (Щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки)

"Нове звучання Shum в реміксі від Dj NANA... Як вам? Пишіть в коментарях 😍", - написали автори поста.

Не всі прийшли в захват від почутого. Деякі писали, що композиція була "зіпсована", а також прийшли в жах.

"Жахливо, оригінал пісні шедевр, ремікс все зіпсував. Ваші пісні шедевральні в оригіналі 🙌", "Перший варіант" шуму "кращі, ніж будь-які ремікси", " добре. Але краще було б з Вітчхаусом. Музична темрява з якою доноситься чудовий фольковий вокал", " ну не знаю, оригінал - це справжній техно фолк, а цей ремікс схожий на «Казантип ремікс КЛУБ літо 2003» я б таке не слухала.", "Це КРУТО!!!🔥 🔥 🔥 ",- написали користувачі мережі.

Зазначимо, раніше GO_A довелося обрізати трек, так як він не вміщався в тимчасові рамки, необхідні пісенним конкурсом. Тоді не всім сподобалася і ця версія пісні.

Нагадаємо, що новий скандал з групою Go_A на "Євробаченні", пісня несподівано стала іншою: "поверніть все назад!"

Як повідомляла Politeka, новий скандал з групою Go_A на "Євробаченні", пісня несподівано стала іншою: "поверніть все назад!"

Також Politeka писала, що Go_A викликала фурор на" Ліпсінк батл "своїм хітом, зал сидів з відкритими ротами:" Аж мурашки..."