Італійська внучка судді шоу "Танці з зірками" Григорія Чапкіса Анна Сафрончик вирвалася на свободу після скасування карантину

Як передає Politeka.net, Ганні вже 40 років, з яких 27 вона живе в Італії. Дівчина змогла побудувати за кордоном успішну кар'єру актриси, ставши такою ж творчою людиною, як і її зірковий дід.

Про Анну українці дізналися з інтерв'ю Чапкіса. Шанувальників хореографа вразила зовнішність актриси, яка в свої 40 років не виглядає і на 30. На свіжому фото Анна показала, як причепурилася в салоні краси.

"Привіт, дівчатка, салони знову відкрилися, і я не могла не замовити мою улюблену процедуру. Укріплене, м'яке і блискуче волосся", - похвалилася Анна.

У коментарях їй залишили масу приємних слів. Шанувальники звернули увагу на виразну зовнішність актриси і її глибокий погляд. Судячи з фото, Анна трохи оновила зачіску.

"Краса!", "Виглядаєш блискуче", «який виразний погляд», «чудова красива дівчина», «ти стаєш все більш і більш красивою», «але що ти збираєшся робити, тобі це не потрібно, ти і так красива», "чудове, піднесене, божественне створіння", - пишуть користувачі Мережі.

Нагадаємо, що 40-річна внучка Чапкіса з "Танців з зірками" з глибоким декольте показала, як виглядає щастя: яскраві кадри.

Як повідомляла Politeka, 40-річна внучка Чапкіса з "Танців з зірками" захопила зовнішністю в молодіжному образі: свіжі фото.

Також Politeka писала, що внучка Чапкіса в мереживній білизні показала свою красу крупним планом:"так солодко".