Відома українська телеведуча і модель Катя Осадча, яка нещодавно повідомила про свою третю вагітність, поділилася кадрами з відпочинку

Як передає Politeka.net, телеведуча разом з чоловіком Юрієм Горбуновим і молодшим сином Іваном відпочиває в Туреччині, де насолоджується прекрасними видами і прогулянками на яхті. Судячи з інстаграму зірок, вони прекрасно проводять час за кордоном.

На свіжих кадрах Катя показала чергову морську прогулянку. Вона була одягнена в короткі рожеві шортики, які вдало замаскували її кругленький животик. Зверху Катерина одягла простору сорочку, яка захистила її від сонячних променів. Артистка стояла на краю яхти, вставши на носочки, щоб її і без того стрункі ноги здавалися ще стрункішими.

Варто відзначити, що на фото практично не видно, що Осадча в цікавому положенні. Як відомо, третю вагітність телеведуча довго приховувала. Правда, уважні шанувальники все одно стали помічати, що зірка змінила стиль і почала ховати животик.

Раніше ми писали, що Катя Осадча поділилася селфі, зробленим на яхті. Судячи з усього, зоряна пара дуже любить проводити відпустку саме таким чином. На фото Катя позувала в кофті, яка залишила плечі неприкритими.

Нагадаємо, що Осадча показала сина від Горбунова, який скоро стане старшим братом:"Маленький моряк".

Як повідомляла Politeka, вагітна Осадча в білій сукні показала, як майстерно приховує живіт: "Катя незрівнянна".

Також Politeka писала, що Осадча показала цілу добірку поцілунків з Горбуновим прямо на вулиці: "розтанув Юрій...".