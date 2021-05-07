Відомий український телеведучий, автор тревел-шоу "Світ навиворіт" Дмитро Комаров відвідав Пакистан, пообіцявши розповісти про життя жінок у цій країні

Як передає Politeka.net, телеведучий анонсував нові випуски шоу, в яких він розповість, як насправді живуть жінки в Пакистані.

"Про Пакистан багато міфів. Коли приїжджаєш в цю країну і проводиш там тривалий час, стає зрозуміло, що багато в Інтернеті – не правда, не зовсім правда або спотворена реальність. Наприклад, можна побачити дівчину в джинсах, з непокритою головою. Що це? Виключення з правил або нове віяння? Адже в інтернеті пишуть не так", - почав свою розповідь Дмитро.

За його словами, Пакистан-одна з найсучасніших мусульманських країн. При цьому все ще багато сімей слідують консервативним законам.

"Згідно з традиціями, жінкам не можна спілкуватися з чоловіками не з їхнього кола сім'ї. Більш ніж за 5 місяців зйомок, приходячи додому до героїв програм, ми не мали права поспілкуватися з жінками", - здивував Дмитро жорсткими правилами, додавши, що в підсумку знайти жінок для інтерв'ю йому вдалося.

Комаров пообіцяв розповісти про весілля в Пакистані, зазначивши, що перед торжеством підписується договір, в якому прописують, що чоловік дарує дружині.

Також Дмитро пообіцяв розповісти про землячок, які переїхали в мусульманську країну заради кохання.

«Про те, що якщо любиш - то можна подолати будь-які труднощі й бар'єри», - додав телеведучий.

Нагадаємо, що Комаров зі "Світ навиворіт" з молодою дружиною показали почуття, затьмаривши Потапа і Настю: "такі щирі!".

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