Через це вона погано спала

Вагітна дружина відомого українського співака Віктора Павлика поскаржилася на безсонну ніч через сильний біль

Як відомо, зараз 26-річна Катерина Репяхова чекає появи на світ свого первістка від 55-річного чоловіка. Дівчина регулярно ділиться в Instagram подробицями про свій стан, розповідаючи все в найдрібніших деталях. Як повідомляє Politeka.net, цього разу Репяхова поскаржилася на безсонну ніч.

"Сьогодні я пізно. Тому що вночі я дуже погано спала", - привітала своїх підписників дружина Павлика в свіжому сторіз.

Вона пояснила, що їй не давала спати сильна судома.

"Вночі була дуже сильна судома. Кричала від болю", - написала дівчина.

Втім, вона додала, що з самого ранку почала працювати, зазначивши, що "добре, що є робота".

Відзначимо, що зараз Репяхова активно зайнялася розвитком свого блогу. Вона розповіла, що з вагітністю у неї зросла кількість передплатників, і вона вирішила цим скористатися в комерційних цілях. За словами дівчини, в нинішні важкі часи Instagram добре допомагає наповнювати сімейний бюджет.

Катерина розповіла, що хоче стати популярним блогером, щоб її чоловік «на пенсії не морочився, відчував себе круто». При цьому, вона не стала розкривати конкретні суми, які отримує за рекламу.

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