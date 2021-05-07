Головний герой 11-го сезону українського шоу "Холостяк" Михайло Заливако розкрив подробиці свого особистого життя після проекту

Нові епізоди шоу ще продовжують виходити і українці не знають, кого з дівчат обере харківський бізнесмен у фіналі, проте серії виходять у записі, тому за фактом Заливако вже зробив свій вибір.

Напередодні "холостяк" поділився в Instagram новим постом, пообіцявши відповісти в коментарях на деякі питання від шанувальників. Багато хто скористався можливістю вивідати у Заливако подробиці його особистого життя.

Зокрема, "холостяк" заявив, що не шкодує ні про які свої вчинки і вибори на проекті. Судячи з усього, мова йде і про його фінальному виборі. Крім того, на питання про те, чи закоханий він зараз, бізнесмен відповів «Я люблю» і додав, що знайшов свою любов. Можна припустити, що це сталося якраз на проекті.

"Не пошкодував про вибір на проекті, дивлячись зараз шоу?",- поцікавилися у "холостяка".

"Ніколи ні про що не шкодував», - відповів він.

Михайло також додав, що зараз він щасливий.

"Цікавіше спостерігати за дівчатками. Я багато не бачив. Зараз багато в чому переконуюся і можу сказати, що я все вгадав", - додав Заливако під час спілкування з шанувальниками.

У свою чергу, фанати ворожать, кого ж вибрав Заливако. Багато хто припускає, що переможницею «Холостяк-11» стала Анна Богдан, адже саме вона засвітилася на святкуванні виходу шоу в ефір разом з самим Заливако, Максом Михайлюком і членами знімальної групи.

Нагадаємо, "холостяк" Заливако розкрив, чому вигнав Юлю "Зайку" і про що шкодує: "Всі мої рішення...".

Як повідомляла Politeka, учасниці "Холостяка" з Заливако випадково видали секрет, хто покине шоу: "блін, так шкода".

Також Politeka писала, що знайомство "Холостяка" Заливака з батьками учасниць призвело до несподіваного повороту.