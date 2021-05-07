Відома українська реперша Alyona Alyona викликала бурхливу дискусію в мережі, показавши свої форми без одягу

Останнім часом популярна виконавиця Олена Савраненко часто публікує знімки, на яких вона позує в образах західних зірок. При цьому, реперша вибирає фото, на яких знаменитості показують себе з мінімумом одягу або в ексцентричних нарядах.

На цей раз Alyona Alyona вирішила показати себе і зовсім без одягу. Як пише Politeka.net, відповідне фото з'явилося на сторінці програми «Зірковий шлях» в Instagram.

"alyona alyona перевтілилася в співачку Lizzo", - йдеться в підписі до знімків.

На фото Українська реперша позувала топлес із зеленим волоссям і яскравим макіяжем, а на її тіло були наклеєні великі зірки. У такому ж образі позувала і американська співачка.

Під цим фото Олена вирішила розповісти про зіркову хворобу і свій досвід знайомства зі знаменитостями.

"Хтось виявився набагато простішим, ніж на екран, а хтось навпаки-на екрані душка, а в реальному житті егоїстична особа з синдромом нарцисизму...Заявляю прямо - зоряна хвороба є, нею хворіють часто і далеко не всім вдається приземлитися", - написавши знаменитість.

Українці ж у коментарях взялися обговорювати її сміливе фото.

"Вибачте, але це просто гидота!", "Коли у людини більше нічого показати, він показує своє голе тіло", "Господи, тільки зайшла, а тут це фото, злякатися можна", "як гидко ... читати брудні коментарі невігласів! На відміну від вас, ця дівчина справжня! І до того ж дуже красива!", "Вона вміє епатувати!", "Перебір звичайно", - пишуть люди.

Нагадаємо, Alyona Alyona приміряла образ відомого українця в спортзалі: "Всім заховати кадики".

Як повідомляла Politeka, Alyona Alyona, втиснувши пишні форми в корсет, несподівано звернулася до українців: "Вирішили, що пора".

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