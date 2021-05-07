Зірка студії "Квартал 95" Юрій Ткач вразив українців емоційним виступом з Вєркою Сердючкою

Популярний комік поділився новим відео на своїй сторінці в Instagram, повідомляє Politeka.net. На ньому зображений фрагмент зі спільного виступу гумориста з культовим українським артистом Андрієм Данилком в образі Сердючки.

Судячи з усього, артисти зустрілися на фестивалі «Весело-2021», який зараз проходить в Туреччині. Ткач зізнався, що завжди мріяв про зустріч з веселою співачкою, яка в Україні по праву вважається зіркою будь-якого застілля. Коли його мрія здійснилася, гуморист не міг не скористатися шансом і виступити разом з кумиром.

На кадрах Ткач і Сердючка виконують пісню Вєрки "Я народжена для любові". Обидва артисти явно стараються і співають дуже емоційно.

"Юра, спеціально для тебе...Юра, будь щасливий", - вимовляє Вєрка на відео, а в кінці відео Ткач галантно цілує її руку.

"Чекав цієї зустрічі 20 років...завдяки тобі, Вєрка, мрії збуваються", - написав у підписі до відео комік.

Його шанувальники бурхливо відреагували на цей пост. Серед вражених виявилася і Леся Нікітюк, яка написала: "Круть!».

"Дві зірки на одній сцені", "це бомбезно!", "Мої улюблені артисти разом, це казка. Ви кращі", "Ой, Верунчик, так нудно без тебе", "Браво, обожнюю", - пишуть люди.

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