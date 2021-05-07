Знаменита голлівудська актриса українського походження Ольга Куриленко вразила перетворенням для нової ролі
41-річна зірка, яка народилася в Бердянську і прославилася на весь світ, виконавши роль дівчини Джеймса Бонда в одному з фільмів про суперагента, поділилася новим фото на своїй сторінці в Instagram. Про це пише Politeka.net.
На знімку Куриленко показала себе зблизька. Актриса сиділа на дивані, одягнена в сіру толстовку і бронежилеті.
На обличчі у актриси мінімум макіяжу, що дозволяє їй виглядати природно. А ось її волосся відразу ж привертають увагу. Справа в тому, що брюнетка Куриленко різко змінила їх колір, перетворившись в блондинку.
У підписі до фото зірка пояснила, що зараз готується до зйомок у новому фільмі. Ймовірно, саме з цим пов'язано її зовнішнє перетворення.
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"Входжу в свою роль", - написала актриса.
Її шанувальники тут же відреагували на пост.
"Красуня" « "старієш«,» чудова«,» найкрасивіша блондинка«," Люта!", "Ви найкраща, захоплююся вами. Фільми з вашою участю-прекрасні», "немає посмішки, все серйозно", - пишуть люди.
Раніше ми писали, що Куриленко опублікувала у своєму мікроблозі в Instagram свіже фото, зроблене під час зйомок нового фільму з її участю.
Так, Ольга перебувала за містом, зафіксувавши Червоний захід. Актриса підняла пальці вгору, вказуючи на красу за спиною.
Нагадавши, українська дівчина Бонда Куриленко в синцях перелякала виглядом.
А ще Politeka повідомляла, що українська дівчина Бонда Куриленко в майці-матросці вразила розміром декольте.