Знаменита голлівудська актриса українського походження Ольга Куриленко вразила перетворенням для нової ролі

41-річна зірка, яка народилася в Бердянську і прославилася на весь світ, виконавши роль дівчини Джеймса Бонда в одному з фільмів про суперагента, поділилася новим фото на своїй сторінці в Instagram. Про це пише Politeka.net.

На знімку Куриленко показала себе зблизька. Актриса сиділа на дивані, одягнена в сіру толстовку і бронежилеті.

На обличчі у актриси мінімум макіяжу, що дозволяє їй виглядати природно. А ось її волосся відразу ж привертають увагу. Справа в тому, що брюнетка Куриленко різко змінила їх колір, перетворившись в блондинку.

У підписі до фото зірка пояснила, що зараз готується до зйомок у новому фільмі. Ймовірно, саме з цим пов'язано її зовнішнє перетворення.

"Входжу в свою роль", - написала актриса.

Її шанувальники тут же відреагували на пост.

"Красуня" « "старієш«,» чудова«,» найкрасивіша блондинка«," Люта!", "Ви найкраща, захоплююся вами. Фільми з вашою участю-прекрасні», "немає посмішки, все серйозно", - пишуть люди.

Раніше ми писали, що Куриленко опублікувала у своєму мікроблозі в Instagram свіже фото, зроблене під час зйомок нового фільму з її участю.

Так, Ольга перебувала за містом, зафіксувавши Червоний захід. Актриса підняла пальці вгору, вказуючи на красу за спиною.

Нагадавши, українська дівчина Бонда Куриленко в синцях перелякала виглядом.

А ще Politeka повідомляла, що українська дівчина Бонда Куриленко в майці-матросці вразила розміром декольте.