Дружина героя шоу "Холостяк-10" Макса Михайлюка, модель Даша Хлистун, нещодавно стала мамою
Модель, яка стала першим ангелом Victoria's Secret з України народила в кінці квітня, передає Politeka.net. Щасливі батьки не можуть натішитися тому, що у них є дочка.
Зокрема Макс Михайлюк регулярно публікує фото своєї крихітки і дружини. Так, наприклад, на новому фото "холостяк" зобразив сім'ю в найнесподіваніший момент - як всі лежать в ліжку, коли сплять.
"Сплять мої дівчатка❤️👨 👩 👧", - написав Михайлюк.
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За сім годин публікація зібрала понад 20 тисяч лайків і багато коментарів.
"Мої привітання 🥳 🥳 🥳 🥳 здоров'я вашій принцесі🥰 🥰 🥰", " Боже, аж не віритися. Нещодавно холостяк з вами дивилася, а вже батько маленької принцеси🔥 😍", "ось воно щастя😍 😍 😍", "фото - Б. О. М. Б. А!!! У ньому ВСЕ) все життя, всі відносини і весь сенс) круто, коли чоловік це помічає і проживає кожну хвилинку👏 👏 👏", " такі класнючі ❤ ️ ❤️❤️щастя, воно є!!!❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️", "Дівчатка прекрасні 😍❤️😍 Щастя вашій сім'ї 🙌", "Гарненькі 💕😍 обожнюю вашу сім'ю ❤️🙌 щастя вам величезного 💞 приїжджайте до Одеси на відпочинок, коли підростете 🏖⛱🌊", - написали користувачі мережі.
Нагадаємо, Даша Хлистун розповіла, що Макс Михайлюк познайомився з нею, написавши їй в Instagram. За словами моделі, вона не підозрювала що той колишній герой "Холостяк-10", адже Даша давно не дивилася це шоу.
Нагадаємо, що дружина " Холостяка "Михайлюка показала, що не завжди була красунею, несподіване фото:" як бачите..."
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