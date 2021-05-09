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Влад Яма, український хореограф і суддя шоу «Танці з зірками» разом з дружиною Лілією стали учасниками шоу "Майстер Шеф"

Як передає Politeka.net, знімком зі знімального майданчика Влад Яма поділився на своїй сторінці в Instagram.

"До сьогоднішнього дня я був упевнений, що не вмію готувати", - зізнався хореограф.

Шанувальники підтримали хореографа в коментарях.

"Молодець", "на цій передачі всі починають вміти готувати", "Влад на майстер шеф? Оооо🔥", "Майстер шеф дивує", - пишуть в коментарях.

Зірковий сезон популярного кулінарного проекту - "МастерШеф. CELEBRITY" стартує влітку. У кожному випуску змагатимуться дві зіркові команди.

Крім Влада Ями в Зоряному сезоні проекту братимуть участь Джамала, Ольга Сумська, Наталія Могилевська, Даша Астаф'єва, Олег Скрипка, Оля Полякова, Юрій Ткач, Мішель Андраде, Сергій і Сніжана Бабкіни, Олександра Зарицька з групи KAZKA, Олена Шоптенко, Дмитро Дікусар, Тоня Матвієнко, Арсен Мірзоян, Аліна Гросу та інші.

Відзначимо, раніше Ведучий проекту "Холостяк" Григорій Решетник, який судячи з усього потрапив в одну команду з Владом Ямою, натякнув, що чоловіки битимуться в кулінарних здібностях з дружинами, примірявши фірмові сині і червоні Фартухи відповідно. Також в цьому випуску брали участь Ксенія Мішина і Олександр Еллерт.

Нагадаємо, Влад Яма "поскрипів" кістками, випендрюючись перед Хіменес-Браво: "так, старість не в радість"

Як повідомляла Politeka, Мішина зняла, що відбувається за лаштунками "Майстер Шеф" з ямою, Еллертом і Решетником: "які ви..."

Також Politeka писала, що дружина Влада Ями з "Танців з зірками" поділилася в мережі своїм улюбленим фото з чоловіком: "Н-ніжність"