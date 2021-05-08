Відома актриса Мер'єм Узерлі, зірка "Величного століття", показала себе в новому образі

Як пише Politeka.net, Мер'єм стала відомою українським глядачам завдяки ролі Роксолани в серіалі "Величне століття". Дівчина активно веде соціальні мережі, де публікує не тільки кадри з офіційних заходів, а й особисті.

Цього разу Мер'єм показала фото, на якому продемонструвала свою зовнішність. Дівчина здалася крупним планом, дивлячись в телефон.

Фанати поставили понад 100 тисяч лайків і написали коментарі:

"Прекрасна Султан", "Хюррем Султан", "Королева", "красуня", "моє серце розбите", "Моя мама, моя сестра", "Моє сонце, моя дружина", "Моя найкраща подруга", "з любов'ю з Бангладешу", "Ти королева інтриги, ти їх усіх переможеш своєю гідністю", "я твій великий шанувальник, я так тебе люблю".

Повідомлялося, що відома актриса і зірка "чудового століття" Мер'єм Узерлі захопила фігурою після других пологів.

На нових знімках з чорно-білої фотосесії Мер'єм відображена у всій красі на сірому тлі. Перед камерою вона з'явилася в лагідній сукні, яка нагадує кольчугу своїм декором. Цей наряд підкреслив ідеальні форми красуні, відкривши стрункі ноги і витончені плечі.

Нагадаємо, Узерлі з" чудового століття " в халаті показала, як виглядає насправді

А ще Politeka писала, що зірка" чудового століття " Узерлі після других пологів показала фігуру в прозорій сукні

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