Українська телеведуча Катя Осадча, яка нещодавно зізналася, що знову вагітна, поділилася приємними моментами під час відпочинку на травневі свята

Як передає Politeka.net, зараз ведуча "Світського життя" відпочиває зі своїм чоловіком Юрієм Горбуновим і синочком Іваном в теплій Туреччині і ділиться яскравими фотографіями з відпустки.

Сімейство багато часу проводить на яхті, купається і загоряє, загалом насолоджується життям, проте Катя не забуває про більш активний відпочинок і тренування.

Так, на останніх знімках, розміщених у себе в Instagram, Осадча вирішила показати своїм шанувальникам, з чого починається її ранок.

Теледива вирішила влаштує, заплив на сапборді (дошці для веслування), що аж захоплює дух.

На тлі блакитного моря і мальовничого гірського пейзажу Осадча показала кілька вправ, виконаних на дошці. Для тренувань вона вибрала вільну бавовняну сорочку жовтого кольору і темні плавки.

"Мої ранкові вправи 😇 з чого починається ваш ранок?",- запитала вона у фоловерів.

Нагадаємо, що вагітна Осадча припинила приховувати живіт, показавши фігуру в рожевій сукні: "Катя знову цвіте"