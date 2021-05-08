Колишній чоловік Ані Лорак Мурат Налчаджіоглу проводить весь вільний час з дочкою на відпочинку закордоном

Хоча зірка намагалася уникнути галасу навколо свого розлучення з Муратом, у Кароліни навряд чи вийшло приховати причини розставання. Через публічні зради чоловіка в клубі, артистка вирішила подати на розлучення, відмовляючись коментувати своє рішення і поточні відносини. Навіть незважаючи на це, пара зберегла нейтралітет, щодо спілкування з дочкою.

Хоча Софія і живе з Лорак в Росії, а також вчиться в спеціальній елітній школі, вона також часто бачиться з батьком, їздить з ним на відпочинок або ж він приїжджає до неї. Цього разу Мурат вирішив забрати дитину на спекотний відпочинок і кожен день показує в сторі, як насолоджується відпочинком з малятком.

Більш того, подорослішала Соня все більше стає схожа на свою маму – темноволоса дівчинка недавно відправилася на пляж з татом, чим підкорила мережу. Кадрами з дитиною Мурат поділився і пізніше, показуючи дівчинку вже тоді, коли вони поверталися. У простому купальнику, посміхаючись на камеру, Соня ще більше нагадала красуню-маму.

А сама Кароліна нещодавно з'явилася у всій красі і продемонструвала ідеальну фігуру. На першому фото співачка знята в повний зріст, вона витягнулася, хвалячись рельєфним тілом. Перед камерою красуня з'явилася в стильному чорному купальнику з пікантними вирізами, а зверху накинула довгий Помаранчевий халат.

Шанувальники в захваті від нових фото зіркової красуні, її засипають компліментами в коментарях: "Кароліна, у вас прекрасна фігура! Дуже красиві фотографії", " Не можу не відзначити вашу чудову фігуру, Кароліна! Ви прекрасна", " дивно красива! Гарного відпочинку!", "Як можна коментувати таку красу? У мене слів не залишилося","не вистачить слів, щоб описати вашу красу".

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