Українська співачка Аліна Гросу нагадала про День матері
Артистка народилася восьмого червня 1995 року в сім'ї бізнесмена, Михайла, і матері, Анни, яка за освітою медсестра, передає Politeka.net.
Зірка завжди тепло відгукується про своїх батьків, особливо про матір. Восьмого травня Гросу нагадала, що дев'ятого травня відзначається День матері, тому вона опублікувала пост в Instagram.
На фото Аліна позувала з букетом троянд і ніжно посміхалася.
"Завтра неймовірно ніжне і трепетне свято - День матері ❤ ️ 🧡 💛 але я хочу, щоб любов, увага, повага і турбота оточували наших матусь кожен день в році, щоб свято в їхньому житті зустрічалося якомога частіше, щоб вони завжди відчували себе потрібними, особливими, щасливими і коханими!",- написала співачка.
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За 20 хвилин публікація зібрала понад 2000 лайків і багато коментарів.
"Яка краса", "❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️🔥🔥🔥🔥Аліна ви завжди красива, на всіх фотографіях 😍😍👏👏👏🔥🔥❤️❤️❤️❤️", "і ще одне прекрасне свято завтра - День Перемоги!", "Аліночка ти лапочка І сонечко)", " дуже хороша! ❤ ️ ", "БОЖЕ мій яка ви найкрасивіша дівчина. Привіт", - написали користувачі мережі.
Зазначимо, Аліна Гросу займається музикою з дитинства. У три роки дівчинка взяла участь у конкурсі «Міні-міс Україна», і тоді Аліна домоглася своєї першої перемоги — вона заспівала і лідирувала в номінації «Маленька панянка-талант».
З того часу кар'єра Гросу тільки зростає.
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