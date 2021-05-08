Українська співачка Аліна Гросу нагадала про День матері

Артистка народилася восьмого червня 1995 року в сім'ї бізнесмена, Михайла, і матері, Анни, яка за освітою медсестра, передає Politeka.net.

Зірка завжди тепло відгукується про своїх батьків, особливо про матір. Восьмого травня Гросу нагадала, що дев'ятого травня відзначається День матері, тому вона опублікувала пост в Instagram.

На фото Аліна позувала з букетом троянд і ніжно посміхалася.

"Завтра неймовірно ніжне і трепетне свято - День матері ❤ ️ 🧡 💛 але я хочу, щоб любов, увага, повага і турбота оточували наших матусь кожен день в році, щоб свято в їхньому житті зустрічалося якомога частіше, щоб вони завжди відчували себе потрібними, особливими, щасливими і коханими!",- написала співачка.

За 20 хвилин публікація зібрала понад 2000 лайків і багато коментарів.

"Яка краса", "❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️🔥🔥🔥🔥Аліна ви завжди красива, на всіх фотографіях 😍😍👏👏👏🔥🔥❤️❤️❤️❤️", "і ще одне прекрасне свято завтра - День Перемоги!", "Аліночка ти лапочка І сонечко)", " дуже хороша! ❤ ️ ", "БОЖЕ мій яка ви найкрасивіша дівчина. Привіт", - написали користувачі мережі.



Зазначимо, Аліна Гросу займається музикою з дитинства. У три роки дівчинка взяла участь у конкурсі «Міні-міс Україна», і тоді Аліна домоглася своєї першої перемоги — вона заспівала і лідирувала в номінації «Маленька панянка-талант».

З того часу кар'єра Гросу тільки зростає.

Нагадаємо, що Гросу висловилася про Полякову після участі в "Майстер Шеф": "хоч у мене немає свекрухи, але...".

Як повідомляла Politeka, Гросу з шикарними кучерями повторила дитячий образ "бджілки":"Магія".

Також Politeka писала, що Аліна Гросу з покритою головою здивувала новим образом, несподівані кадри:»Косинка так йде...".