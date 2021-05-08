Відома актриса Моніка Беллуччі показала себе в новому образі

Як пише Politeka.net, 56-річна Моніка Беллуччі вже давно завоювала серця всього світу. Красуня обожнює фотосесії, демонструючи молодість і свіжість.

Цього разу в Instagram Моніка опублікувала фото, на якому позувала в наряді з декольте. Красуня закрила очі, насолоджуючись ніжними променями сонця.

"Вихідні ! Сонце і відпочинок - ось і все, що нам потрібно. Насолоджуйся цим !",- написала Моніка під фото.

Фанати поставили понад 100 тисяч лайків і написали коментарі:

"Прекрасно, чудово, бездоганно", "Хороших вихідних тобі і твоїм близьким", "сенсаційно чудово", "Доброго ранку і хороших вихідних, поки", Ти королева, а все інше нудно"," Привіт, гавкіт для рейтингу, гарного дня", " Моніка благословляє мою інста-стрічку кожен день!".

Повідомлялося, що відома актриса і модель 56-річна Моніка Беллуччі в корстеті з росшивкою з мережив показала дивно тонку талію.

У мереживному корсеті, досить сильно стягнув її талію, модель виглядала досить привабливо і сміливо, а відкрита зона декольте лише додала привабливості знаменитості.

Нагадаємо, Моніка Беллуччі не стала приховувати зморшки, показавши справжнє" обвисле " обличчя

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