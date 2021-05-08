Після того, як "Холостячка" Ксенія Мішина відшила учасника Андрія Рибака, він повернувся до своєї дівчини, з якою зустрічався до проекту

Як передає Politeka.net, зараз 29-річний радіоведучий і комік Андрій Рибак виглядає закоханим і щасливим і постійно ділиться в соцмережах контентом зі своєю обраницею Аліною Смирновою.

Крім того, Рибалка займається розкруткою свого Інстаграма і Ютуб-канал, щоб підвищити впізнаваність і привернути більше увагу до своєї персони, а заодно, і заробити грошей. Для цього комік рекламує всякі товари: алкоголь, заклади, чіпси та інше.

Судячи з останніх фото, оприлюднених в Instagram, Андрій з Аліною вирішили влаштувати алкогольну вечірку тільки для двох і поділитися рецептом коктейлю.

«Для крутої вечірки зовсім необов'язково знімати величезний будинок, кликати крутого діджея і просити грошей у Баті! Досить просто вгадати з напоєм.

До речі, нещодавно відкрив для себе крутий коктейль з ромом і апельсиновим соком! Рекомендую! Ну або по-старому, з колою! Класику ніхто не відміняв!👍», - написав шоумен.

Нагадаємо, що півфіналіст " Холостячки "Рибак показав безумства своєї Аліни в мікротопіці:"вечірні концерти від коханої".

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