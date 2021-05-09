Зірка серіалу "Свати" Тетяна Кравченко вразилановим фото

Відома російська актриса, уродженка Донецька Тетяна Кравченко полюбилася величезній кількості глядачів серіалу «Свати» завдяки ролі Валентини Будь, або просто Валюхи. Образ на стільки припав до душі глядачам, що актрисі стали присвячувати цілі фан-сторінки. І не дивлячись на те, що вихід нового сезону серіалу відкладають не перший рік, шанувальники регулярно згадують актрису, публікуючи її фото в Інстаграм.

Як пише Politeka.net, в одній з нових публікацій з'явилося фото Кравченко, на якому вона відображена в ошатному образі. Актриса одягла атласну синю сукню з воланами. А фото зроблено якраз в той момент. Коли вона поправляла на голові бант з такого ж матеріалу. На обличчя артистки нанесений яскравий макіяж.

У такому вигляді Кравченко виглядає зовсім по-іншому, ніж в образі горезвісної Валюхи. Проте знімок зібрав чимало компліментів.

"Прекрасна жінка і талановита актриса", "Подобається", "Ви красуня", "Красотулечка ти наша❤", "прекрасна", "спасибі, що ви є, що даруєте людям хороші фільми💗", "ви як завжди прекрасні", "яка принадність!😄 Шкодная така!", "Красивий синій колір, прямо під очі. Вам дуже йде", "Веселе дівчисько", - пишуть в коментарях.

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