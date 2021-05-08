Телеведучий показав, як потрібно відпочивати в нашій країні

Відомий український телеведучий, автор тревел-шоу "Світ навиворіт" Дмитро Комаров розповів про те, що приготував для своїх глядачів

Відомий мандрівник Дмитро Комаров побував у багатьох країнах, і показав незвідані місця, передає Politeka.net. Цього ж разу телеведучий вирішив знову здивувати українців.

Як виявилося, мандрівник почав вести нову передачу "Мандруй Україною з Дмитром Комаровим". У своєму Instagram зірка опублікувала нові кадри поїздки і розповів, що чекає глядача.

"У першому випуску ми спочатку покажемо вам, як знайти дворянський титул і величезні земельні володіння, але з невеликою умовою, яку 200 років тому ввів для повітроплавців Людовик XVI у Франції. А ще - як насолодитися повітроплаванням взагалі безкоштовно", - поділився українець.

За словами Комарова, в Україні щорічно проходить фестиваль повітряних куль, на який можна потрапити безкоштовно. Крім того, в нашій країні можна позайматися повітроплаванням. Дмитро обіцяє показати й іншу сторону використання повітряних куль - нетуристичну.

"Кажу - мурашки шкірою від того, наскільки яскраво, страшно, красиво і унікально це було. Ви навіть не уявляєте, на що здатні українські екстремали", - розповів телеведучий.

Як зазначив мандрівник, українська експедиція була найяскравішою.

"Я більше 15 років подорожую по всьому світу. Але українська експедиція подарувала мені такі емоції, рівних яким не було ніде у світі. Все самі побачите. Це була експедиція під девізом «вау», постійним захопленням, посмішкою", - написав Комаров.

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