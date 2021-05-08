Український виконавець Віталій Козловський зізнався у своїх дитячих витівках
Як повідомляє Politeka.net, популярний український виконавець Віталій Козловський опублікував у своєму мікроблозі в Instagram яскравий кадр з букетом троянд до Дня матері для своєї найріднішої жінки.
На новій фотографії Віталік зображений біля своєї машини з величезним букетом желих троянд. Перед камерою артист з'явився в джинсових штанях і джинсовій куртці з шкіряними рукавами.
"Кукулики-саме так в дитинстві я називав квіти. Любив обдерти найближчу клумбу і подарувати мамі імпровізований букет! Мабуть, мені подобалися яскраві кольори бутонів і те, як на них з посмішкою реагує найдорожча жінка. Звичайно, не обходилося і без повчань, що типу того робити не можна, айяйяй, ці квіти не можна рвати і т д.але тоді, як і зараз, я розумію, що в житті важливі емоції. Завтра - День матері! Не забудьте купити (будь ласка, не псуйте тільки клумби) і привітати наших найулюбленіших, найніжніших матусь♥️", - пописав фотографію Козловський.
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Фолловери артиста тут же почали обговорювати його нове фото і неймовірну любов до матері.
"Дуже гарні кукуліки😍 😅", "Супер 👏🔥❤️", "❤️❤️❤️😍😍😍принадність!",- пишуть захоплені шанувальники в коментарях під фото артиста.
Нагадавши, Козловський у фартусі і зі сковорідкою в руках заінтригував новим амплуа: "буде гаряче".
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