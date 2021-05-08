Дружина Арсена Мірзояна Тоня Матвієнко показала, як привітає маму Ніну Матвієнко З Днем Матері
Як писати Politeka.net, 40-річна співачка в новому пості розповіла, що поруч з мамою завжди відчуває себе "доцею".
"Для своєї мами я завжди буду "доця", маленькою Тонею
9 травня не забудьте привітати найріднішу людину у своєму житті з Днем матері❤️", - написала артистка.
Так, Тоня Матвієнко позує на фото із зірковою мамою, народною артисткою України Ніною Матвієнко і двома величезними букетами квітів - рожевих і лимонних троянд.
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Обидві жінки позують з розкішними трояндами і без грама макіяжу на обличчі. Вони дуже Домашні. Тоня в піджаку в бузкових тонах і сетлой футболці, а її мама в світлій толстовці з капюшоном.
Знімок викликав справжній фурор серед фоловерів, які щедро прокоментували:
"Поки батьки живі ми Дочки і Синочки❤️❤️❤️💰".
"Красуні.❤️❤️❤️❤️❤️".
"Ви навіть дуже схожі. Одна особа..."
Нагадаємо, Тоня Матвієнко і Арсен Мірзоян одружилися в 2017 році, цьому передував тривалий роман. Арсен і Тоня познайомилися під час участі в шоу «Голос країни», причому, за словами співака, спочатку молода співачка йому не сподобалася, адже вона зайшла в студії, не привітавшись.
Однак згодом вони познайомилися ближче і обидва зрозуміли, що між ними виникли почуття. На той момент Мірзоян був одружений, і виховував з дружиною двох синів.
Що стосується Тоні Матвієнко, то у неї була дочка від попередніх стосунків - Уляна. А в січні 2016 року співачка народила другу дочку – Ніну, від Мірзояна, з яким була в цивільному шлюбі.
Нагадаємо, що дружина Мірзояна Тоня Матвієнко показала дочок-принцес:»які гарні, немає слів".
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