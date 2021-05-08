Ведучий шоу " Маска" Володимир Остапчук показав, як проводить час з мамою і своєю дружиною Христиною Гірник

Відповідними кадрами шоумен поділився на своїй сторінці в Instagram, пише Politeka.net. Пара вирішила відвідати батьків Володимира, які живуть в Умані.

Відзначимо, раніше Христину дорікали в тому, що вона не їздить з чоловіком до його родичів. Сам Остапчук віджартовувався на цю тему. "Чого не їздите до ваших батьків з дружиною, а тільки до її?"- якось запитали ведучого фоловери.

"Підкаблучник", - коротко відповів Володимир і показав кумедне фото.

Цього разу Христина поїхала в Умань разом з чоловіком. В дорозі вона наспівувала пісню Тіни Кароль. "І так уже третю годину", - заявив Остапчук.

Приїхавши, втрьох вони вирушили на шопінг.

"Ми приїхали в Умань. І зараз маму веземо на шопінг. Мама хоче в магазин»спокуса". Мам, це секс-шоп?",- звернувся шоумен до матері.

Нагадаємо, 30 березня Остапчук повідомив про велике горе у своїй родині: пішла з життя одна з його бабусь. Шоумен відправився в рідну Умань, щоб проводити її в останню путь. Однак, його дружина, Христина Гірник, з ним не поїхала.

"Володимира я підтримувала весь тиждень, коли його бабуся по татові була при смерті. І вчора, коли її не стало, теж. Не поїхала, так як не бачила її ніколи і, думаю, була б там зайвою», - пояснила тоді Гірник своє рішення.

Вона зазначила, що вважає це сімейною подією. Дружина ведучого додала, що поговорила з родичами чоловіка по телефону і висловила свої співчуття.

Нагадаємо, Володимир Остапчук та Христина Гірник Весілля відбулося 15 жовтня 20202 року. Цьому передував непростоту шлюборозлучний процес телеведучого з попередньою дружиною Оленою Войченко. Вона звинуватила Володимира в зрадах, а в мережі телеведучого стали критикувати за те, що він покинув дружину з двома дітьми.

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