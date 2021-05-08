У мережі бурхливо обговорюють фото зовсім молоденької Христини Орбакайте і її цивільного чоловіка Володимира Преснякова

Архівний знімок з'явився на фанатській сторінці старшої дочки Алли Пугачової в Instagram, передає Politeka.net.

У кадрі можна побачити юну Христину Орбакайте в червоній сукні, і першого цивільного чоловіка, музиканта Володимира Преснякова-молодшого. Він позує в білій сорочці.

На фото вони відображені на самому початку свого роману. Зірки в ті роки були шалено щасливі разом.

"Не можна повернути втрачений час,

Все інше, можна змінити...",- свідчить підпис знімка.

Користувачі Мережі гаряче коментують побачене, при цьому думки людей розділилися. Одним виявилося шкода, що зоряна пара розлучилася

"Мені, чомусь шкода, що ця пара розлучилася. Звичайно, вони щасливі...проте.мені шкода, що так вийшло".

А інші шанувальники порахували, що не варто ні про що шкодувати.

" І не треба нічого повертати і ні про що не треба шкодувати... Все у тебе добре і без Володі і у нього, як я зрозумів теж. А ви з ним рано чи пізно, так чи інакше розлучилися-б, тому що впевнений саме чоловік в парі повинен ніжно любити, а жінка (Дівчина) в свою чергу може любити, а може сама навіть не люблячи дозволяти себе любити і при цьому тривалі відносини і міцна сім'я у них збережуться 100%. А ось якщо навпаки-розлучення неминучий".

Однак всі погодилися, що на цьому знімку вони дуже красиві.

"Красиві справжні 👍 🏻 ",

"Які молоденькі",

"Красиві, щасливі.І зараз кожен з вас щасливий у своїй родині!!!".

Були й інші коментарі.

"Христині завидно що у Преснякова хороша сім'я і красива дружина ось і виставляє постійно це фото".

Нагадаємо, що Крістіна Орбакайте і Володимир Пресняков–молодший були разом з 1986 по 1997 рік. У 1991 році від цих відносин в столиці Англії, Лондоні, на світ з'явився їх спільний син Микита Пресняков. Він пішов по стопах зіркових батьків і став музикантом.

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