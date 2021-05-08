19-річна дівчина " Холостяка Іраклі Макацарії показала курйоз, який стався під час їхнього танцю

Зазначимо, відомий грузинський красень Іраклі Макацарія, який прославився в Україні після участі в шоу "Холостяк" і "Танці з зірками" довго приховував свою дівчину від публіки, хоча в інтерв'ю неодноразово натякав, що його серце зайняте. 10 квітня 36-річний «Холостяк» і його дівчина 19 річна дівчина Ліза опублікували спільні фото в своїх соцмережах.

Пара активно публікує спільний контент, радуючи шанувальників. Під час запису чергового ролика все пішло не планом. При цьому Ліза не стала приховувати курйоз, і викложила відео в мережі, передає Politeka.net.

Так, пара танцювала, уважно дивлячись в об'єктив, але в один момент до них підійшов собака, якого дівчина не помітила і випадково зачепила ногою.

"Дубль не вдався 😂 😂 😂 сторонні в кадрі",- прокоментували кумедне відео в мережі.

Як відомо, на проекті "Холостяк" Макацарія вибрав Олену Лесик, проте загострити довгострокові відносини у пари не вийшло.

Олена Лесик заявила, що пішла від Іраклі через те, що у нього була відсутня будь-яка ініціатива в їхніх стосунках. Макацарія з такими словами не погодився, проте свою версію озвучувати не став.

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