Відома українська модель Тетяна Брик, яка перемогла в шоу "Супер топ-модель по-українськи" показала ідеальну фігуру в купальнику

Тетяна Брик з юних років в модельному бізнесі, писати Politeka.net. За цей час дівчина змогла завоювати популярність, знятися для журналів L'officiel і Vogue, і рекламувати бренди Pepe Jeans і Charlotte Tilbury.

Цього разу зірка поділилася своїми міркуваннями і красивим фото в Instagram, де на неї підписані 268 тисяч фоловерів.

На одному з останніх фото Брик позувала в красивому купальнику, в якому можна було помилуватися стрункою фігурою.

Зірка відкинула волосся назад і мрійливо прикрила очі. Фото було зроблено на тлі зелених кактусів.

"Не пам'ятаю коли востаннє я була так вимотана... Стільки нервів, стресу, а скільки я перебувала сьогодні... капець... я знаю скоро буде щось дуже круте але поки не буду " відкривати карти»)

А поки я помріяю про теплі дні, піщані пляжі і відпочинок 🤗 ",- написала Тетяна.

Фолловери залишили багато коментарів, захоплюючись ідеальними формами красуні:

"Яка красива 😍 😍 😍 ".

"Просто вау 🔥 😍 ".

"Яка фотка, красуня 😍".

"Відмінне фото 🔥 я теж в очікуванні літа і теплих днів, у мене на цей час так багато планів: поїхати на Гаваї відзначати своє 30річчя, зробити нове татуювання, відвідати мішленівські ресторани в Нью-Йорку😍 😍".

Нагадаємо, Брик з " Супер Топ-модель по-українськи "заговорила про суперздатність, блиснувши тілом в купальнику:"Крашиха".

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