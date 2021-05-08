Відома українська модель Тетяна Брик, яка перемогла в шоу "Супер топ-модель по-українськи" показала ідеальну фігуру в купальнику
Тетяна Брик з юних років в модельному бізнесі, писати Politeka.net. За цей час дівчина змогла завоювати популярність, знятися для журналів L'officiel і Vogue, і рекламувати бренди Pepe Jeans і Charlotte Tilbury.
Цього разу зірка поділилася своїми міркуваннями і красивим фото в Instagram, де на неї підписані 268 тисяч фоловерів.
На одному з останніх фото Брик позувала в красивому купальнику, в якому можна було помилуватися стрункою фігурою.
Зірка відкинула волосся назад і мрійливо прикрила очі. Фото було зроблено на тлі зелених кактусів.
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"Не пам'ятаю коли востаннє я була так вимотана... Стільки нервів, стресу, а скільки я перебувала сьогодні... капець... я знаю скоро буде щось дуже круте але поки не буду " відкривати карти»)
А поки я помріяю про теплі дні, піщані пляжі і відпочинок 🤗 ",- написала Тетяна.
Фолловери залишили багато коментарів, захоплюючись ідеальними формами красуні:
"Яка красива 😍 😍 😍 ".
"Просто вау 🔥 😍 ".
"Яка фотка, красуня 😍".
"Відмінне фото 🔥 я теж в очікуванні літа і теплих днів, у мене на цей час так багато планів: поїхати на Гаваї відзначати своє 30річчя, зробити нове татуювання, відвідати мішленівські ресторани в Нью-Йорку😍 😍".
Нагадаємо, Брик з " Супер Топ-модель по-українськи "заговорила про суперздатність, блиснувши тілом в купальнику:"Крашиха".
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