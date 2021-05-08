Відома актриса і зірка "Величного століття" Мер'єм Узерлі показала, як виглядала до того, як стати знаменитою

Як передає Politeka.net, турецько-німецька актриса Мер'єм Узерлі стала відома широкій публіці завдяки ролі Роксолани в турецькому серіалі «Величне століття». Серіал був дуже популярний в Україні, тому актриса полюбилася українському глядачеві. До серіалу Узерлі знімалася у фільмах і серіалах, але вони не були настільки успішні.

Відзначимо, що Мер'єм Узерлі – володарка дуже цікавої зовнішності. Вся справа в тому, що її мати німкеня, а батько з Туреччини. Саме тому зірка так не схожа на інших турецьких актрис. У серіалі у зірки було руде волосся, а в житті вона нерідко фарбувалася в блондинку і шатенку.

У себе в сторіс Мер'єм вирішила показати, як виглядала до популярності. Вона опублікувала фото, на якому позувала в джинсах і футболці в горошок. На голові у актриси була пов'язана хустка. Такі луки були дуже модними на початку 2000-х. Судячи з фото, воно було зроблено ще до того, як Узерлі отримала роль в серіалі і збільшила собі губи. Відзначимо, що Мер'єм раніше зловживала уколами краси, в чому чесно зізналася в одному з інтерв'ю.

Нагадаємо, що Узерлі з "Величного століття" в напівпрозорій сукні збентежила позою під час зйомки: "що сталося?".

Як Politeka писала, що Узерлі з "Величного століття" в халаті показала, як виглядає насправді:"Хюррем Султан".

Також Politeka повідомляла, що зірка "Величного століття" Узерлі після других пологів показала фігуру в прозорій сукні:"Богиня".