Актриса і співачка Дженніфер Лопес в кольоровому купальнику показала другу молодість

Популярна виконавиця не сидить на місці під час карантину і постійно займається новими проектами, а також знімається в самих різних фотосесіях. Оскільки знаменитість не бажає виглядати на свій вік, вона трудиться над собою особливо старанно.

Зокрема, в останніх зйомках Лопес можна точно сказати, що на 51 рік вона точно не виглядає. У кольоровому купальнику з оригінальним вирізом на талії, вона знялася в Сонячній літній фотосесії. Солом'яний капелюх, окуляри і хустку вдало змінили зірку, а її сяюча шкіра тільки підкреслила результат правильного догляду за собою.

Багато років Лопес фанатично турбується про свою зовнішність, тому дбайливо ставиться до зволоження, часто носить перуки, приховуючи локони, і навіть запустила власну лінійку косметики, щоб довести, як її догляд працює на ділі.

Також сама Лопес нещодавно показала фігуру на пляжі в зручних нарядах, не позбавлених смаку і елегантності, але в той же час без зайвого гламуру. Спочатку знаменитість покуражилася в чорному комбінезоні з відкитими плечима і привабливим декольте, накинувши на плечі коротеньку білу сорочку.

"Вічна краса"; "ця посмішка"; " Мені подобається, Яка ти завжди чесна🤯"; "красива всередині і зовні, максимум задоволення"; "найдорогоцінніша посмішка на світі"; "Ти виглядаєш приголомшливо, просто ідеально🤍"; " красиво 😍 ангели не старіють. "Я ридаю, як ти прекрасна, Джей Ло", - відповіли на перетворення в мережі.

Нагадаємо, що Дженніфер Лопес в бежевій сукні показала форми з ідеальною засмагою: "можна згоріти від такого"

Як повідомляла Politeka Дженніфер Лопес виставила напоказ своє головне "багатство": "Аж серце прихопило"

Також Politeka писала, що невгамовна Дженніфер Лопес розбурхала фантазії, не встаючи з ліжка.