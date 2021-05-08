Вагітна дружина співака Віктора Павлика Катерина Репяхова поділилася приємними моментами життя
Як відомо, зараз 26-річна дівчина знаходиться в цікавому положенні: вона збирається народити сина своєму немолодому чоловікові, якому стукнуло 55 років.
Так як у Репяховой це перша вагітність, то вона дуже детально ділиться зі своїми підписницями в Instagram, розповідаючи їм в найдрібніших подробицях про свій стан здоров'я.
Крім того, вона хвалиться, як проводить час зі своїм чоловіком і останнє фото не стало винятком.
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Павлик з Репяховою прогулялиьсь травневим днем уздовж узбережжя Дніпра, а потім Катерина за допомогою фоторедактора виклала в мережу нове фото.
"Ти падай, я поруч, я небо тримаю на руках
Ми як бестселер, що не дістати
З боку всім видніше як жити не можна
Це мистецтво не ховати почуття
Тебе любити у цілого світу на очах❤️", - написала вона.
Фолловери не пройшли повз і захопилися новою фоточкою, також сильно здивувався і сам Віктор Павлік, який прийшов в коментарі до дружини і написав, що він зворушений.
"Нічо се, кохана я зворушений», - висловився співак.
«Ой... Як красиво ❤️👏 я дуже люблю цікаві ефекти на фото... Ви розумничка 😊»,
"Які ви красиві", - написали інші люди.
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