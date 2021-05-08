Вагітна дружина співака Віктора Павлика Катерина Репяхова поділилася приємними моментами життя

Як відомо, зараз 26-річна дівчина знаходиться в цікавому положенні: вона збирається народити сина своєму немолодому чоловікові, якому стукнуло 55 років.

Так як у Репяховой це перша вагітність, то вона дуже детально ділиться зі своїми підписницями в Instagram, розповідаючи їм в найдрібніших подробицях про свій стан здоров'я.

Крім того, вона хвалиться, як проводить час зі своїм чоловіком і останнє фото не стало винятком.

Павлик з Репяховою прогулялиьсь травневим днем уздовж узбережжя Дніпра, а потім Катерина за допомогою фоторедактора виклала в мережу нове фото.

"Ти падай, я поруч, я небо тримаю на руках

Ми як бестселер, що не дістати

З боку всім видніше як жити не можна



Це мистецтво не ховати почуття

Тебе любити у цілого світу на очах❤️", - написала вона.

Фолловери не пройшли повз і захопилися новою фоточкою, також сильно здивувався і сам Віктор Павлік, який прийшов в коментарі до дружини і написав, що він зворушений.

"Нічо се, кохана я зворушений», - висловився співак.

«Ой... Як красиво ❤️👏 я дуже люблю цікаві ефекти на фото... Ви розумничка 😊»,

"Які ви красиві", - написали інші люди.

Нагадавши, Молода дружина Павлика приховала вагітний живіт мішкуватим одягом: "цікаво, яким буде...".

Як повідомляла Politeka, вагітна дружина Віктора Павлика не спілкується з батьком, з'ясувалася причина: рідкісні фото.

Також Politeka писала, що Павлик похвалився, за чий рахунок катається по закордонах з вагітною дружиною: "Грубо кажучи...".