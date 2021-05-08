Колишня солістка групи ВІА Гра, відома українська співачка Надія Мейхер вразила новим образом на зйомках

Як передає Politeka.net, Надія Мейхер почала свою кар'єру як співачка, потрапивши в колектив в момент його заснування. Саме Надя в дуеті з Оленою Вінницькою стали першим складом ВІА Гри. Пізніше артистка кілька разів йшла з групи, пробуючи себе в різних амплуа. Мейхер працювала телеведучою і актрисою. Також вона заснувала свій бренд жіночого одягу для фігуристих дам, а в минулому році дійшла до фіналу «Танців з зірками».

На свіжих кадрах Мейхер показала свій новий образ зі зйомок. Ефектна брюнетка перевтілилася в грецьку богиню. На її голові красувався золотий вінок, а сукня на одне плече підкреслила ідеальну фігуру співачки. В якому саме проекті Надії довелося так одягатися, вона не уточнила.

Раніше ми писали, що Надія Мейхер показала кадри, зіграні нею в сазі "Ніщо не трапляється двічі". Артистка поділилася епізодом, під час якого її партнер накинувся на неї з лайкою. У фільмі зірка грає жінку, над якою знущається літній чоловік-тиран.

Додамо, що на рахунку Мейхер п'ять ролей в серіалах і три ролі у фільмах.

Нагадаємо, що Мейхер публічно взяла в облогу Полякову, скандал отримав продовження: "за Олю не буду розпоряджатися, але...".

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