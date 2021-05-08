Учасниця шоу "Холостяк 11" Розалі Номбре розповіла про свою сім'ю

Після чергового ефіру шоу "Холостяк", в якому учасниці дізналися, хто ж опиниться у фіналі проекту. Зараз залишилося всього три дівчини, а після того, як шоу покинула Джесіка, багато українців губляться в здогадах: кого ж тоді вибере непередбачуваний головний герой Михайло Заливако?

"Перше, про що я хочу розповісти на цьому тижні - сім'я. Оточення кожної людини багато про нього говорить. Майже все. Колись про мене в цьому плані нічого було сказати. Але зараз я пишаюся своїм ком'юніті-це неймовірні люди. Позитивні, добрі, освічені і розуміють. Поруч з такими людьми хочеться рости і рухатися тільки вперед. Це люди, які надихають. Це люди, з якими не страшно йти по життю. Це мої люди 🧡", - написала Розалі.



Дівчина додала, що пишається своєю мамою - вона дала їй життя і бонусом тисячу можливостей. Вона розумна, красива і ніжна.

"Я можу нескінченно довго говорити про неї ❤️ і як би їй не було важко вона щодня вставала з думками про мене і засинала з ними - як створити фундамент мого майбутнього. Вона дала мені найважливіше. Приклад того, як в найскладнішій ситуації не опускати руки, а давати проблемам ляпаси - щоб знали, де їх місце.

І-особисто моя думка-у неї все вийшло 🧡 краще попереду 🔜", - пише дівчина.

За її словами, сім'я завжди буде займати дуже важливе місце в її серці.

"І я мрію про те, щоб мій чоловік, став частиною цієї сім'ї - моєї сім'ї", - зізналася вона.

Як відомо, в десятому випуску Міша вигнав яскраву і впевнену Джесіку. Зараз за серце "Холостяка" залишилися боротися Анна Богдан, Дарія Ставничая і Розалі Номбре. Заливако належить зробити нелегкий вибір.

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