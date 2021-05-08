Дружина популярного українського співака Дмитра Монатіка Ірина поділилася дуже особистим фото зі своїм зірковим чоловіком

Як передає Politeka.net, Монатік зі своєю родиною вирушив відпочивати за кордон. Подружня пара із задоволенням ділиться кадрами з відпочинку. На свіжому фото чоловік і дружина віддалися почуттям, забувши про оточуючих. Ірина, яка була одягнена в модне прозоре плаття, обійняла чоловіка і поцілувала його в лоб.

"Моя любов", - коротко підписала фото Ірина.

У коментарях у жінки відразу ж відписався її чоловік. Крім цього, фото зворушило Віру Брежнєву і Надю Дорофєєву, які залишили під постом смайли у вигляді сердечка. Шанувальники не залишили зоряну пару без компліментів.

"Які ж ви неймовірні", "любов", "ви обидва приклад, на який хочеться рівнятися", «як красиво», «Ірина дуже красиве фото і прекрасний вигляд!) Ви з Дімою просто супер такі класні!", "Нехай вашу любов ніхто не відніме, будьте кохані один одним, тому що ви реально круті», «Улюблені», «не можна бути настільки красивою парою!» ,- пишуть користувачі Мережі.

Відзначимо, що Ірина була з Монатіком ще до того, як він став популярним. Разом пара виховує двох синів.

Нагадаємо, що Монатік спантеличив словами після перемоги Дорофєєвої на "Голосі країни", Завадюк відповів: "Ти для мене...".

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