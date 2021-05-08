Популярна українська телеведуча і починаюча співачка Леся Нікітюк продовжує насолоджуватися відпочинком за кордоном

Як передає Politeka.net, Нікітюк разом з подругами вирушила до Туреччини, де шумно відзначає дівич-вечір однієї з них. Леся щодня ділиться з шанувальниками кадрами з відпочинку на курорті. Втім, свіже фото виявилося не найвдалішим. Леся опублікувала змазаний кадр, на якому було видно тільки її силует.

"Попросила дівчаток сфоткати. #дівич-вечір день 3", - підписала фото зірка, підколовши своїх подруг.

У коментарях Лесі залишили масу приємних слів. Шанувальники теж стали жартувати на тему невдалих фото, які нерідко роблять подружки.

"Класна фотка! Обожнюю такі))", "зате ноги все одно впізнавані", «Прям королева ночі", "яка знайома ситуація)) подруги роблять завжди "відмінні" фото", "І вийшло суперське фото!", "дуже красиві риси обличчя», "мені здається, що фотограф трохи моргнув", "А ноги, ноги, ноги! Все на цьому фото шикарно!» ,- пишуть користувачі Мережі.

Раніше ми писали, що Леся Нікітюк показала кадри з літака, коли вони з подругами тільки летіли до Туреччини. Наречена була в білій фаті, а її подружки, включаючи Лесю, в різнокольорових.

Нагадаємо, що Леся Нікітюк засвітилася в обнімку з відомим українцем: несподівані кадри.

Як Politeka писала, що Нікітюк в рожевому мікро-бікіні задерла ноги, показавши форми як у Кім:"Іванівна на висоті".

Також Politeka повідомляла, що Нікітюк в міні-бікіні показала пляжну вечірку, Астаф'єва зацікавилася: "там хтось із мужиків залишився?".