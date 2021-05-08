Відомий український телеведучий, продюсер і шоумен Юрій Горбунов похвалився відпочинком у Туреччині

Як передає Politeka.net, вже майже тиждень Горбунов з родиною відпочиває за кордоном, де насолоджується прекрасними краєвидами та теплим сонцем. Судячи зі знімків, які публікують в мережі Горбунов і його вагітна дружина, телеведуча Катя Осадча, парочка дуже любить морські прогулянки. Багато їх знімків зроблені на яхті. Нове фото не стало винятком.

Горбунов не упустив шанс показати, як насолоджується життям на відпочинку. Він стояв на палубі яхти, піднявши руки до неба. Одягнений шоумен був дуже просто. На ньому красувалися сині шорти і біла футболка.

"Без слів", - коротко підписав фото Горбунов.

У коментарях артисту залишили масу відгуків і побажань.

"Юра, які ви класні. Привіт із Запоріжжя", «Фото - божественний Юрій створює прекрасний світ», «Ой, ой, ой, досить хвалитися, я теж так вмію», «круте фото», "виглядаєш відпочившим", - пишуть користувачі Мережі.

Варто відзначити, що раніше Горбунов вже публікував фото з яхти. Телеведучий позував у синіх шортах і білосніжній сорочці. Він сидів босоніж на палубі, явно насолоджуючись відпочинком і прикривши обличчя сонцезахисними окулярами. На тлі виднілися гори.

Нагадаємо, що Юрій Горбунов вразив безтурботною витівкою на відпочинку з Осадчою: "вагітну дружину в гори?".

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