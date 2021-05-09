У мережі показали архівне фото Алли Пугачової і Христини Орбакайте

Як передає Politeka.net, в коментарях почалися бурхливі обговорення зовнішності Примадонни і її дочки.

Крістіна Орбакайте народилася в 1971 році в родині знаменитої співачки і литовського циркового артиста Миколаса Орбакаса. Коли дівчинці виповнилося два з половиною, батьки розлучилися.

Хоч через насичений концертний графік матері раннє дитинство артистки пройшло в оточенні бабусі і дідуся, але теплі моменти в їхньому житті все ж були.

"Самі на себе тут не схожі", - йдеться в підписі до знімка, на якому Алла Пугачова з донькою Христиною Орбакайте були зовсім молоді.

У мережі почали обговорення зовнішності зіркових артисток.

"Ось саме тут вони і схожі самі на себе, а зараз вони виглядають, як карикатура самих себе", "якраз тут то вони на себе схожі. І дуже навіть симпатичніше, ніж зараз", "А з чого ви взяли що не схожі? Алла Така і була", " Вибачте, вони тут молоденькі, а зараз вік. І то він їх не псує. Христинка і сьогодні гарненька. Та й взагалі, хороша у них сім'я і красива", "Такі і були насправді, без ботокса, підтяжок і т.д. живі обличчя, а не порцелянові ляльки", - писали в коментарях під постом.