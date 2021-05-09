Український телеведучий Володимир Остапчук трепетно привітав маму зі святом - Днем матері

Як повідомляє Politeka.net, популярний український телеведучий, який нещодавно був ведучим шоу" Маска", часто радує публіку яскравими публікаціями у своєму Instagram. Цього разу шоумен вирішив показати українцям свою красуню-маму в честь її свята - цього року на 9 травня припав День матері. Вова виклав миле фото з найріднішою людиною і написав зворушливе привітання в підписі до публікації.

На знімку, який судячи з геолокації Остапчук зробив у будинку батьків в Умані, вони з мамою позують у будинку. На першому плані сам Володимир, а позаду нього мама, яка притискається до плеча дорослого сина, обидва посміхаються, дивлячись в камеру.

У підписі до фотографії телеведучий написав: "Мамуся. Ти завжди вчила тонко відчувати цей світ, вірити в людей і знати: «все, що не робиться, - робиться на краще». З Днем Мами! А ви свою маму привітали?". Користувачі тут же почали обговорювати нове фото Вови, засинаючи його з мамою компліментами в коментарях. "З Днем Мами! "Мами - вони як гудзики, на них все тримається". Це перший рік, коли я вже без мами. Бережіть своїх рідних мам!", "Всіх матусь зі святом. Бажаємо міцного здоров'я і щастя", "і я вітаю Інну Володимирівну. Мою першу вчительку. Щастя, здоров'я і довголіття вам", "дякую, з любов'ю і повагою підтримую", - пишуть в коментарях.

Нагадаємо, Дружина Остапчука блиснула плоским животиком у білому купальнику: "Якщо повернутися в юність...".

Як повідомляла Politeka, Дружина Остапчука зізналася у своїй залежності, викликавши ажіотаж: "Привіт, я Христина, і я....".

Також Politeka писала, Остапчуки віддалися утіхам біля басейну, кадри з жаркого курорту: "Багато поцілунків...".