Телеведуча не схожа сама на себе

Ведуча Катя Осадча розповіла про свою маму

Як передає Politeka.net, міні-інтерв'ю з'явилося на Instagram-сторінці телешоу "Голос країни" ( щоб подивитися - доскрольте сторінку до кінця)

"Ведуча Катя Осадча до Дня матері розповіла, за що найбільше любить свою маму і які найяскравіші спогади, пов'язані з нею", - йдеться в підписі до посту.



На опублікованому відео завжди впевнена в ролі інтерв'юера Осадча була не схожа сама на себе - телеведуча була досить схвильована, кажучи про найріднішу людину.

"Моя мама найкрасивіша. Я люблю її за прагматичність", - поділилася телеведуча і зазначила, що найяскравішими спогадами з мамою у неї пов'язані з відпочинком на морі.

Нагадаємо, не так давно стало відомо, що українська телеведуча Катя Осадча чекає третю дитину. Телеведуча нарешті підтвердила чутки в ефірі програми»Світське життя".

На питання Олі Полякової під час з інтерв'ю Катя відповіла: «Так, ми з Юрою чекаємо поповнення».

Нагадаємо, що вагітна Осадча припинила приховувати живіт, показавши фігуру в рожевій сукні: "Катя знову цвіте"