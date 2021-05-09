Українська співачка Надя Дорофєєва показавши
Як передає Politeka.net, артистка поділилася на своїй сторінці в Instagram.
"Обережно, треш контент", - повідомила Дорофеї в підписі до відео.
На опублікованих кадрах співачка з'явилася разом зі своєю подругою.
"Хлопці, я перемогла в чемпіонаті по найпотворнішій масці. А ось програла.... Їй йде, Боже мій...",- заявила співачка на відео, продемонструвавши процедури краси.
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Відзначимо, Надя Дорофєєва намагається об'єднувати стиль з комфортом у своєму одязі. В одному з інтерв'ю артистка розповіла, що любить міксувати модні тренди, при цьому відчуваючи себе комфортно.
Відзначимо, на шоу "Голос країни" Надя Дорофєєва воліла стильні образи, завершуючи їх такими ж аксесуарами.
Кожен образ зірки гідний компліменту, а сама артистка здатна дивувати. Наприклад, у першому випуску вона з'явилася в Білій перуці.
Співачка стала платиновою блондинкою з довжиною волосся трохи нижче плечей і обстригла чубок.
Нагадаємо, що Дорофєєва в халаті і тапках показала, як Дантес святкує перемогу в "Лізі сміху": "Задзвездился пацан".
Як повідомляла Politeka, Дорофєєва в чоловічому одязі і без макіяжу показала нову себе, несподівані кадри « "Bad boy".
Крім того Politeka писала, що Дорофєєва з'явилася з "новою" зачіскою, дивуючи українців змінами:"Наді все йде".