Українська співачка Надя Дорофєєва показавши

Як передає Politeka.net, артистка поділилася на своїй сторінці в Instagram.



"Обережно, треш контент", - повідомила Дорофеї в підписі до відео.

На опублікованих кадрах співачка з'явилася разом зі своєю подругою.

"Хлопці, я перемогла в чемпіонаті по найпотворнішій масці. А ось програла.... Їй йде, Боже мій...",- заявила співачка на відео, продемонструвавши процедури краси.



Відзначимо, Надя Дорофєєва намагається об'єднувати стиль з комфортом у своєму одязі. В одному з інтерв'ю артистка розповіла, що любить міксувати модні тренди, при цьому відчуваючи себе комфортно.

Відзначимо, на шоу "Голос країни" Надя Дорофєєва воліла стильні образи, завершуючи їх такими ж аксесуарами.

Кожен образ зірки гідний компліменту, а сама артистка здатна дивувати. Наприклад, у першому випуску вона з'явилася в Білій перуці.

Співачка стала платиновою блондинкою з довжиною волосся трохи нижче плечей і обстригла чубок.

Нагадаємо, що Дорофєєва в халаті і тапках показала, як Дантес святкує перемогу в "Лізі сміху": "Задзвездился пацан".

Як повідомляла Politeka, Дорофєєва в чоловічому одязі і без макіяжу показала нову себе, несподівані кадри « "Bad boy".

Крім того Politeka писала, що Дорофєєва з'явилася з "новою" зачіскою, дивуючи українців змінами:"Наді все йде".