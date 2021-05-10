Популярна українська співачка Джамала показала синів, що підросли

Як передає Politeka.net, зворушливими кадрами переможниця "Євробачення" поділилася на своїй сторінці в Instagram.

Джамала вийшла заміж за свого коханого Бекіра Сулейманова навесні 2016 року. Через два роки співачка народила первістка - Еміра-Рахмана.

Другого сина співачки назвали Селім-Гірай.

На своїй сторінці в Instagram Джамала присвятила зворушливий пост до Дню матері.

"Моя мама раніше говорила мені, що після багато народження вона втратила сон. Тоді я не розуміла, про що вона, поки сама не стала мамою. Я постійно переживаю і хвилююся за своїх. Відчуваю, що повинна гасити пожежі. Які б труднощі, бути мамою-щастя для мене. Бачити посмішку моїх дітей, помічати щирі емоції і їм справжнім другом", - написала співачка в підписі до знімків, на яких показала вже дорослих синів.

Нагадаємо, що Джамала перетворилася на зухвалу блондинку, ошелешивши спокусливим чином в панчохах: "на десять років молодше".

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