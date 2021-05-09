Співачка Тіна Кароль поділилася відео з концерту

Як передає Politeka.net, кадри артистка опублікувала на своїй сторінці в Instagram

Не так давно відбулася прем'єра концерту "Красиво" на підтримку однойменного альбому співачки. Концерт був пронизаний свіжим диханням електроном музики, яскравою хореографією і магнетичним вокалом.

Велику увагу Тіна Кароль приділила і нарядам, які були досить відвертими.



Так, співачка поділилася кадрами під час виконання однієї з пісень.

Її образ був досить зухвалим - Кароль одягалася в костюм, який підкреслював її бюст і прикривав тільки одну ногу.

Раніше на фан-сторінці, присвяченій співачці, опублікували сміливе фото артистки з фотосесії, присвяченій її новому альбому. На цьому кадрі Тіна постала в незвичайному образі і неймовірній позі.

Знімок був зроблений на білому тлі, сама ж Тіна не ній з'явилася в білосніжній сукні з пікантними розрізами, яке місцями зливалося.

Нагадаємо, Тіна Кароль поділилася рецептом оригінальної паски без випічки:"вийде у кожної господині".

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