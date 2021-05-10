Дочка співачки Олі Полякової незвично привітала маму з Днем матері

Як передає Politeka.net, новим постом 16-річна Марія поділилася на своїй сторінці в Instagram.



"Дорога, вітаю тебе з Днем матері, ти найкраща мама на Землі люблю тебе дуже сильно", - написала Маша в підписі до серії знімків, на яких вони з мамою постали в купальниках.

Знімки довгоногих Полякових викликали справжній фурор. Передплатники Маші були в захваті від побаченого, але деякі були і незадоволені.

"Фотошоп творить чудеса","Красуні Малібу", "Вітаю! Так схожі, як подруги","Ого, вже маму наздоганяє по зросту"," Ну прям з глянцю зняли обох", - писали в коментарях під постом Марії.

Нагадаємо, що не так давно 16-річна Маша Полякова почала розкручувати власну групу, яку вона створила з друзями. Поки колектив грає тільки для себе, проте, судячи з усього, хлопці всерйоз планують просувати свою музику.

Нагадаємо, дочка Полякової в міні-спідниці вперше за довгий час показала бойфренда: фото закоханих.

Як повідомляла Politeka, юна дочка Полякової показала новий образ після експериментів із зовнішністю:"як Дракула".

Також Politeka писала, що юна дочка Полякової розкинулася на сітці в купальнику, в мережі не оцінили:"Ну, ляхи Великі, не в образу".



