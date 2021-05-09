Популярна українська телеведуча і починаюча співачка Леся Нікітюк вирушила на затяжний дівич-вечір до Туреччини

Кілька днів тому телеведуча з властивим їй почуттям гумору оригінально заявила, що залишає країну і відправляється на довгий і затяжний дівич-вечір в прекрасній компанії. Після цього Леся не тільки показала, як підкорює запальними жартами в літаку, а й веселиться по прильоту.

Так, Після двох днів насичених буднів, вечір з дівчатами Леся влаштувала досить "гучний". Традиційно до гулянь зірка показала свою цибулю дня, точніше, цього разу, ночі. Короткі шорти, маленький білий топ і вдало вибрані прикраси разом з босоніжками на шпильці перетворили телеведучу в кокетливу диву.

За словами Нікітюк, це третій день дівич-вечора по повній програмі, тому скромничати ніякого сенсу немає. В якості підтвердження, через годину в профілі Нікітюк з'явився ще один кадр.

Після Сторісів зірки сама вона в тому ж Луці показала вельми інтригуючий кадр Втім, свіже фото виявилося не найвдалішим. Леся опублікувала змащений кадр, на якому було видно тільки її силует.

"Попросила дівчаток сфоткати. #дівич-вечір день 3", - підписала фото зірка, підколів своїх подруг.

"Класна фотка! Обожнюю такі))", "зате ноги все одно впізнавані», «Прям королева ночі«,» яка знайома ситуація)) подруги роблять завжди» відмінні «фото", " і вийшло суперське фото!", "дуже красиві риси обличчя», «мені здається, що фотограф трохи моргнув", " а ноги, ноги, ноги! Все на цьому фото шикарно!» ,- пишуть користувачі Мережі.

Нагадаємо, що Леся Нікітюк засвітилася в обнімку з відомим українцем: несподівані кадри.

Як Politeka писала, що Нікітюк в рожевому мікро-бікіні задерла ноги, показавши форми як у Кім:"Іванівна на висоті".

Також Politeka повідомляла, що Нікітюк в міні-бікіні показала пляжну вечірку, Астаф'єва зацікавилася: "там хтось із мужиків залишився?».