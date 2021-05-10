Актриса в свої 45 не перестає дивувати

Голлівудська актриса Анджеліна Джолі зіграє головну роль у новому фільмі

Як передає Politeka.net, фото опублікували на фан-сторінці власниці "Оскара" в Instagram.

У фільмі Тейлора Шерідана «Ті, хто бажає мені смерті» Джолі зіграла самовіддану жінку-пожежника Ханну.



Згідно зі сценарієм, Анджеліна оговтується після інциденту із загибеллю трьох підлітків, яких їй не вдалося врятувати.

Пізніше вона зустрічає 12-річного хлопчика, якого має намір врятувати від кілерів і пожежі.

Українці зможуть побачити фільм у кінотеатрах 6 травня.



Раніше ми повідомляли, що фанати Джолі вирішили згадати вельми вражаючу вуличну зйомку актриси.

На опублікованому фото знаменитість постав з нюдовим макіяжем без особливих акцентів на пухких губах змогла привернути увагу з мінімумом деталей свого образу.

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