Екс-тренер "Голосу країни" Дан Балан, якому приписують роман з Тіною Кароль, провів незвичайний концерт у Києві

Участь Дана Балана в пісенних шоу в якості судді, а також його кокетлива поведінка зі співачкою Тіною Кароль не пройшла безслідно для фанатів, охочих спостерігати частіше не тільки за поведінкою співака, але і за його незвичайною манерою виступу із запальними танцями.

На так давно, як з'ясувалося, співак навіть дав концерт в Києві, правда у себе в Instagram, як зазвичай, нічого розповідати не став. На одному з фан-акаунтів співака з'явилися інтригуючі фото з його виступу в столиці.

Артист у звичному образі без химерних нарядів від душі танцював зі своїми дівчатками-танцівницями і встиг пофліртувати поглядом з шанувальниками.

"Нові фото і відео з виступу Дана Балана в Києві», — сказано в підписі.

"А коли був цей виступ? Судячи з нової танцівниці, щось новеньке; цікаво скільки років черевикам Дана😂; Ну прям чарівний чоловік 😍; ідеальний 😍; Наш Данчик-ставний чоловік 🔥красень!❤ ️ ; Дану успіхів!!!! 😍 ; Дивлячись на Дана кайфуєш від того, як Дан кайфує на сцені🔥; який Дан тут красивий і щасливий», - пишуть в мережі.

Варто відзначити, не тільки концерти артист особливо не афішує в Instagram, але і все своє особисте життя в цілому. Останнім часом Балан, якого ще кілька років тому називали секс-символом Східної Європи, не дає однозначних відповідей, чи є у нього стосунки, і ухиляється від питань про зв'язок з Кароль. Що тільки ще більше породжує чутки.

А не так давно співак зізнався, чому розлучився з колишньою дівчиною, а також розповів, яку рису свого характеру вважає найогиднішою.

Зокрема, артист відповів, що з попередньою любов'ю у нього не склалося, так як було "не цікаво". При цьому далі спливло, що на момент запису інтерв'ю (а це був 2015-й рік) у нього були стосунки вже з іншого. Чому до своїх тодішніх 36 років він так і не одружився, Дан зізнався, зітхнувши: "напевно, не вийшло...".

Нагадавши, Дан Балан з карооким малюком на руках розбередив серця фанаток: "які ми солодкі".

Як повідомляла Politeka, Балан повеселився на зйомках відразу з декількома красунями: "Дан божеволіє зі своїми дамами".