Екс-"ВІА Гра" Міша Романова порадувала шанувальників яскравим фото, кайфуючи на курорті в Туреччині

30-річна красуня, близька подруга артиста Макса Барського (поговорювали навіть, що він є батьком її дитини) вирушила на узбережжя Туреччини разом із маленьким сином, якому в липні має виповнитися три роки.

Крім вечірніх виходів у світ в розкішних нарядах і пляжних фотосесій в бікіні, Міша також багато часу приділяє дозвіллю з Мартіном (так звуть її малюка). Зокрема, на новому фото, яким співачка поділилася в себе в Instagram, вона постала разом із сином та його подружкою в басейні, передає Politeka.net.

Діти сиділи на надувному крокодильчику, а Романова в купальнику примостилася ззаду, однією рукою притримуючи Мартіна, а іншу піднявши догори. Бризки, посмішки й непідробні емоції радості - зробили цей знімок "живим".

Міша вирішила присвятити пост Дню Матері, який випав на 9 травня, привітавши всіх причетних.

"Мамочки, зі святом❤️", - написала вона й отримала у відповідь побажання від користувачів у коментарях:

"Так, всіх матусь та інших зі святом Великої Перемоги!"

"Міша, День матері це хороше свято, я тебе вітаю❤️"

До речі, Романова, якій приписують роман з Максом Барських з того ж міста, звідки й він - Херсону. Більш того, вони знайомі ще зі шкільних років та разом поїхали до столиці підкорювати велику сцену.

Раніше в інтерв'ю Міша ділилася деталями, що відбувається між ними з Максом:

"Мій дуже хороший друг. Ми ніколи не підтверджували, що у нас є якісь відносини. Ми дійсно дуже рідні один одному люди і у нас були різні етапи. Дійсно, ми раніше любили один одного і любимо зараз. У нас завжди був етап розвитку всіх цих відносин. Люди вже просто приписують, як вони бачать це зі свого боку".

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