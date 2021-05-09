Внучка знаменитого українського танцюриста і судді шоу "Танці з зірками" Григорія Чапкіса показала, як зараз виглядає її мати

У Чапкіса, який зараз живе зі своєю дружиною, є двоє дітей від попередніх шлюбів. Так, перша дружина Людмила народила йому дочку Лілію. Вона вже давно перебралася до Італії, де керує балетною школою «Чапкіс-Денс». 40-річна дочка Лілії - Анна Сафрончик - також живе в Італії і успішно будує кар'єру актриси і моделі.

Анна активно веде свою сторінку в Instagram, радуючи численних шанувальників регулярними оновленнями. Як пише Politeka.net, свій новий пост вона присвятила Дню матері.

"Найкращі побажання моїй чудовій мамі і всім мамам світу", - написала Анна.

Вона також поділилася спільним фото зі своєю мамою. На знімку Лілія Чапкіс позує в синьому піджаку і стильному шарфику. Мати і дочка притискаються один до одного і зворушливо посміхаються.

Шанувальники Анни тут же відреагували її пост.

"Мамочка", "розкішна міс", "Красиво", "вітаю вас обох", "ви схожі на сестер, дуже молоді", "Твоя матуся дуже молода і красива", "прекрасна Анна. Дуже красива жінка", "більше схожа на твою сестру, ніж маму...вітаю", - пишуть люди.

Нагадаємо, внучка Чапкіса з "Танців з зірками" хвалилася фігурою під час фотосесії в ліжку: "Що може бути краще...".

Як повідомляла Politeka, внучка Чапкіса з "Танців з зірками" вразила виразною зовнішністю після салону краси: "Виглядаєш блискуче".

Також Politeka писала, що 40-річна внучка Чапкіса з "Танців з зірками" захопила зовнішністю в молодіжному образі: свіжі фото.