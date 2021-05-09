Внучка знаменитого українського танцюриста і судді шоу "Танці з зірками" Григорія Чапкіса показала, як зараз виглядає її мати
У Чапкіса, який зараз живе зі своєю дружиною, є двоє дітей від попередніх шлюбів. Так, перша дружина Людмила народила йому дочку Лілію. Вона вже давно перебралася до Італії, де керує балетною школою «Чапкіс-Денс». 40-річна дочка Лілії - Анна Сафрончик - також живе в Італії і успішно будує кар'єру актриси і моделі.
Анна активно веде свою сторінку в Instagram, радуючи численних шанувальників регулярними оновленнями. Як пише Politeka.net, свій новий пост вона присвятила Дню матері.
"Найкращі побажання моїй чудовій мамі і всім мамам світу", - написала Анна.
Вона також поділилася спільним фото зі своєю мамою. На знімку Лілія Чапкіс позує в синьому піджаку і стильному шарфику. Мати і дочка притискаються один до одного і зворушливо посміхаються.
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Шанувальники Анни тут же відреагували її пост.
"Мамочка", "розкішна міс", "Красиво", "вітаю вас обох", "ви схожі на сестер, дуже молоді", "Твоя матуся дуже молода і красива", "прекрасна Анна. Дуже красива жінка", "більше схожа на твою сестру, ніж маму...вітаю", - пишуть люди.
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