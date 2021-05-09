"Про що ще можна мріяти?"

Молода дружина Віктора Павлика, яка зараз чекає від нього дитину, показала свої архівні фото і розповіла про дитинство

26-річна Катерина Репяхова показала, як відзначила День матері зі своєю мамою. Про це пише Politeka.net.

Дружина Павлика хоче стати блогером і регулярно показує підписникам в Instagram все, що відбувається у своєму житті. У новій серії сторіз дівчина продемонструвала, як вони з мамою відзначали свято. Так, спочатку вони сходили на виставу в театр, а потім вирушили вечеряти в ресторан.

Пізніше Репяхова поділилася новим фото з мамою, на якому ТА сидить за кермом машини.

"Я намагаюся мамі нагадувати не тільки в свято, що я її люблю. У мене найкраща мама в світі. У мене було щасливе дитинство. Мама ніколи в житті мене не образила і не дала в образу. Про що ще можна мріяти дитині?", - написала Катерина.

Вона також опублікувала кілька архівних фото, на яких позувала зі своєю мамою. На деяких знімках Репяхова ще зовсім маленька, а на одному з фото вона позує в шкільній формі. Судячи з фото, мати і дочка дійсно дуже близькі.

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