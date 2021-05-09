Юний переможець шоу "Голос. Діти" і "Голос країни-10" Роман Сасанчин показав свою хвору маму, поділившися одкровенням

19-річний українець, який підкорив багатьох своїм вражаючим голосом, поділився новими кадрами на своїй сторінці в Instagram, пише Politeka.net. Так, Сасанчин привітав свою маму в новому емоційному пості.

"Найдорожча матуся! Вітаю тебе З Днем матері! Хочу побажати тобі безмежного здоров'я, нехай посмішка з твоїх вуст ніколи не зникає! Нехай протягом життя тебе переслідує лише радість і щастя! Залишайся завжди такою яка ти є. Ми всією сім'єю тебе шалено любимо", - написав Роман.

Втім, фото, яким він поділився, виявилося не найрадіснішим. На ньому його мати лежала на лікарняному ліжку з кисневою маскою на обличчі. Однак, навіть в такому стані вона посміхалася, притискаючи до себе сина.

Нещодавно мама Сасанчина потрапила в реанімацію з важким перебігом ковіда. У нових сторіз Роман розповів, що сьогодні їй вже стало краще, а новий тест на коронавірус показав негативний результат.

"Мою маму зараз перевели з реанімації в звичайне відділення, де її поки ще лікують. І тест на ковід вже у неї негативний. Залишилася тільки реабілітація. Її зараз вчать ходити, трошки піднімається з ліжка, трошки ходить, вона вже говорить багато ... для нас це величезна радість!",- відверто розповів юний виконавець.

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