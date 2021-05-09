Відома українська співачка і екс-солістка ВІА Гри Надія Мейхер показала себе в юності за виконанням чуттєвого танцю

Як повідомляє Politeka.net, зірка поділилася новим постом у своєму Instagram.

Так, Мейхер показала знімок, на якому вона зображена ще підлітком.

"Мені тут років 15-16. Ще була студенткою педагогічного училища. Танець під пісню Patricia Kaas "mon mec a moi", так давно ця пісня зі мною))...Звичайно, є спогади, які настільки врізалися в пам'ять і настільки емоційно відобразилися, що можуть дуже довгі роки гостро відчуватися. Наприклад, народження дітей, образи і т.д. але погодьтеся, фотографії, вони часто викликають блискавичну візуалізацію того, що відбувається в той самий момент", - написала співачка.

На знімку вона завмерла під час драматичного виконання танцю. На Мейхер сіро-блакитне плаття з відкритою спиною, спідницю якого вона злегка підняла, щоб їй було зручніше стати на одне коліно.

Співачка додала, що вважає фотографії почасти навіть містичними, адже вони можуть надихати людину і навіть змінювати її життя.

Шанувальники зірки тут же відреагували на її пост.

"Я в даний момент дивлюся про Віагру на Ютубі, і розумію як в даний момент, наскільки ви красива, багатогранна, цікава", "красуня від бога...Меладзе знали що Надя діамант-унікум...і що б вона не накоїла (а цього напевно і не було) їй завжди прощали і чекали її повернення", "шикарна дівчина!", "Чарівна дівчина в чешках", - пишуть люди.

Нагадаємо, що Мейхер публічно взяла в облогу Полякову, скандал отримав продовження: "За Олю не буду розпоряджатися, але...".

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