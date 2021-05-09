Головний герой 11-го сезону шоу "Холостяк" Михайло Заливако показав жінку, яку вважає своєю героїнею

Як повідомляє Politeka.net, з нагоди 9 травня харківський бізнесмен вирішив показати свою бабусю – ветерана, яка пройшла війну. Про неї Заливако розповів у своєму Instagram.

"Мій Герой, моя гордість! Знайомтеся...Захарова Олена Петрівна. У 18 років у серпні 1941р.пішла на фронт. Старшина, радіотелеграфіст 361-ї Севастопольської окремої радіодівізії. Брала участь у звільненні Сталінграда, Криму, Донбасу, Західної України, Угорщини та Чехословаччини", - написав бізнесмен.

Його бабуся удостоїлася багатьох нагород, в тому числі була нагороджена «медаллю За відвагу», за «перемогу на Німеччиною», «оборону Сталінграда» і оборону Севастополя», орденами Великої Вітчизняної війни 2-ступеня і «за мужність».

Заливако також поділився і більш особистими подробицями. Він розповів, що зараз його бабусі вже 99 років, проте він досі дуже любить з нею спілкуватися.

"Я досі кайфую від розмов з нею, захоплююся її феноменальною пам'яттю і розповідями з життя. Тільки зараз розумію, наскільки круто, що вона мене виховувала. Воював з нею жах", - додав Михайло.

"Холостяк" також поділився фотографіями своєї бабусі.

У коментарях українці захопилися подвигами його бабусі.

"Нічого собі, легендарна жінка!!! Зі Святом!!! Дай бог здоров'я", "сьогодні дивилася випуск, де ви говорили про бабусю) чудова! Здоров'я їй!", "Бабуся красуня, багато літа", "це дуже здорово, що вона жива, що все ось так", - пишуть люди.

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