Дочка зірки студії "Квартал 95" Олени Кравець показала, як проводить день зі своєю сім'єю

18-річна Маша Кравець закінчила школу в минулому році, проте вже давно живе самостійно, лише зрідка відвідуючи свою сім'ю. Втім, судячи з нових кадрів в її Instagram, сімейство все ж вирішило зібратися разом. Про це пише Politeka.net.

Маша зняла на відео, як її сімейство проводить час разом у дворі особняка. Зокрема, Кравець сфотографувала тата зі своєю молодшою сестрою Катею. Батько з дочкою всілися поруч на стільцях, а поруч з ними позував пес.

Пізніше Кравець-молодша зняла своїх молодших брата і сестру за відпочинком.

"Катя, а що ви робите?",- поцікавилася Маша у сестрички.

Дівчинка здивувала її відповіддю.

"Чилимо!",- впевнено відповіла Катя.

"Ваня, а ви що робите? Ти теж чилиш?", - запитала Маша у брата.

На це хлопчик відповів ствердно, а старша сестра попросила його вимовити слово «чил».

Її явно потішила розмова дітей на сучасному сленгу.

Відзначимо, що Олена Кравець одружена з Сергієм Кравцем, продюсером «Квартал 95». Маша - їх старша дочка, а двійнята Ваня і Катя народилися в 2016 році. Чоловік і молодші діти гумористки дуже рідко миготять на фото в соцмережах.

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