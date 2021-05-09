Дочка зірки студії "Квартал 95" Олени Кравець показала, як проводить день зі своєю сім'єю
18-річна Маша Кравець закінчила школу в минулому році, проте вже давно живе самостійно, лише зрідка відвідуючи свою сім'ю. Втім, судячи з нових кадрів в її Instagram, сімейство все ж вирішило зібратися разом. Про це пише Politeka.net.
Маша зняла на відео, як її сімейство проводить час разом у дворі особняка. Зокрема, Кравець сфотографувала тата зі своєю молодшою сестрою Катею. Батько з дочкою всілися поруч на стільцях, а поруч з ними позував пес.
Пізніше Кравець-молодша зняла своїх молодших брата і сестру за відпочинком.
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"Катя, а що ви робите?",- поцікавилася Маша у сестрички.
Дівчинка здивувала її відповіддю.
"Чилимо!",- впевнено відповіла Катя.
"Ваня, а ви що робите? Ти теж чилиш?", - запитала Маша у брата.
На це хлопчик відповів ствердно, а старша сестра попросила його вимовити слово «чил».
Її явно потішила розмова дітей на сучасному сленгу.
Відзначимо, що Олена Кравець одружена з Сергієм Кравцем, продюсером «Квартал 95». Маша - їх старша дочка, а двійнята Ваня і Катя народилися в 2016 році. Чоловік і молодші діти гумористки дуже рідко миготять на фото в соцмережах.
Нагадаємо, Кравець з "Квартал 95" приголомшила одкровенням про сім'ю: "Прости мене....".
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